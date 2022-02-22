Песков сообщил, что Путин доволен итогами заседания Совбеза по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, по всей видимости, остался доволен итогами заседания Совета безопасности РФ по Донбассу, сообщил представителям СМИ пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"По всей видимости, да", - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе усугубилась. В ДНР и ЛНР сообщали о множестве обстрелов со стороны военных сил Украины. Руководители республик сообщили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область. А 19 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации и направили обращение к РФ с просьбой о признании независимости республик.

21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российский лидер распорядился МИД РФ установить дипломатические контакты с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - поддержание мира на их территориях.