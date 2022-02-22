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Политика22 февраля 2022 11:42

Иосиф Пригожин высказался о признании ЛНР и ДНР: "Это вынужденная мера!"

Продюсер отметил, что часть вины за происходящее на Донбассе лежит на плечах президента Украины Владимира Зеленского
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Продюсер отметил, что часть вины за происходящее на Донбассе лежит на плечах президента Украины Владимира Зеленского

Продюсер отметил, что часть вины за происходящее на Донбассе лежит на плечах президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что признание Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами - адекватное, взвешенное и верное решение российских властей.

"Невозможно все время находиться в подвешенном состоянии. Я воспринимаю то, что говорит президент, с точки зрения „Сколько можно терпеть?“ Отсутствие конкретики вынуждает Россию начать защищать собственные границы, вот и все. То, что происходит сейчас, это вынужденная мера!", - пояснил он в беседе с "Пятым каналом".

Продюсер отметил, что часть вины за происходящее на Донбассе лежит на плечах президента Украины Владимира Зеленского.

"Как президент, если даже абстрагироваться от того, что я гражданин РФ, он просто нулевой, к сожалению", - заключил Пригожин.

Напомним, Государственная дума РФ во вторник, 22 февраля, ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Военный эксперт Игорь Никулин рассказывал "Известиям", что признание независимости ЛНР и ДНР — важнейшее историческое событие, сопоставимое с воссоединением Крыма.

При этом как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера, власти Украины не намерены вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, а также не собираются вносить какие-либо изменения в конституцию об их особом статусе.