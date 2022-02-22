Иосиф Пригожин высказался о признании ЛНР и ДНР: "Это вынужденная мера!"

Продюсер отметил, что часть вины за происходящее на Донбассе лежит на плечах президента Украины Владимира Зеленского Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что признание Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами - адекватное, взвешенное и верное решение российских властей.

"Невозможно все время находиться в подвешенном состоянии. Я воспринимаю то, что говорит президент, с точки зрения „Сколько можно терпеть?“ Отсутствие конкретики вынуждает Россию начать защищать собственные границы, вот и все. То, что происходит сейчас, это вынужденная мера!", - пояснил он в беседе с "Пятым каналом".

Продюсер отметил, что часть вины за происходящее на Донбассе лежит на плечах президента Украины Владимира Зеленского.

"Как президент, если даже абстрагироваться от того, что я гражданин РФ, он просто нулевой, к сожалению", - заключил Пригожин.

Напомним, Государственная дума РФ во вторник, 22 февраля, ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Военный эксперт Игорь Никулин рассказывал "Известиям", что признание независимости ЛНР и ДНР — важнейшее историческое событие, сопоставимое с воссоединением Крыма.

При этом как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера, власти Украины не намерены вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, а также не собираются вносить какие-либо изменения в конституцию об их особом статусе.