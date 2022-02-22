Захарова ответила на заявление Кличко, что Русь была Киевской

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что Русь была Киевская, а на месте нынешней Москвы тогда еще были болота.

"Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых", - пошутила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виталий Кличко заявил, что Русь была Киевской, а Киев – городом – еще когда где-то были болота и никто не мог представить, что на них когда-то появится Москва.

Напомним, в начале февраля 2022 года Виталий Кличко заявил, что Германия должна решить, что ей важнее – газопровод "Северный поток – 2" или поддержка Украины. Кличко также коснулся темы поставок вооружения Украины. Как заявил мэр Киева, в этом вопросе Германия должна "мыслить стратегически", ведь Украине "оружие нужно для обороны, а не для агрессии".