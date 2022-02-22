В Кремле сообщили, что заседание Совбеза по Донбассу показали в записи

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил прошедшие накануне заседании Совета безопасности не показывалось в прямом эфире, и именно поэтому в ходе трансляции не было соответствующей плашки.

Представитель Кремля уточнил, что заседание провели в обед, однако показали вечером, а многие моменты, по его словам, не были включены. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера назвал «внутренним вопросом» решение не показывать выступление генпрокурора России Игоря Краснова, но оставить оговорку директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Песков также рассказал хронологию принятия решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как он уточнил, изначально состоялось заседание Совбеза, после чего президент России Владимир Путин поработал над текстом документа, и уже потом записал обращение к гражданам.

«Пока шел эфир, было подписание. К моменту окончания эфира подоспели кадры подписания и были показаны. Они были записаны глубоко вечером», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Главы республик Донбасса присутствовали при этом. Тогда же расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.