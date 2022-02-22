Итоги зимней Олимпиады в Пекине: самый популярный вид спорта у россиян – хоккей

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года. Причем, церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио!

Хоккей сохраняет за собой звание короля зимних видов спорта. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – кёрлинг (6%). В целом больше всего времени на просмотр трансляции тратили жители Кировской области. На втором месте - Вологодская область, на третьем - Удмуртия.

Причем, пользователи были готовы смотреть трансляции с Олимпийских игр даже в неудобное время. Из 10 самых популярных в московском регионе передач 5 шли утром или днем в рабочие дни, а финал по хоккею, собравший больше всего просмотров, начался в 7 утра воскресенья по московскому времени