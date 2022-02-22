Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 12:00

Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России

Дипломат вызван для консультаций из-за решения Москвы признать независимость ЛНР и ДНР
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России

Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России

Фото: REUTERS

Киев принял решение отозвать из Москвы временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило, чтобы провести с ним консультации. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в Министерстве иностранных дел незалежной. В ведомстве также уточнили, что соответствующие меры приняты на фоне решения российских властей признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

Как говорится в заявлении внешнеполитического министерства, украинский дипломат был отозван «в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики"».

Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости обеих республик Донбасса.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Москвой. Глава государства также уточнил, что такой запрос пришел от МИДа. В Кремле назвали разрыв дипломатических отношений крайне нежелательным.