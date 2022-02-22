Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России Фото: REUTERS

Киев принял решение отозвать из Москвы временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило, чтобы провести с ним консультации. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в Министерстве иностранных дел незалежной. В ведомстве также уточнили, что соответствующие меры приняты на фоне решения российских властей признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

Как говорится в заявлении внешнеполитического министерства, украинский дипломат был отозван «в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики"».

Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости обеих республик Донбасса.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Москвой. Глава государства также уточнил, что такой запрос пришел от МИДа. В Кремле назвали разрыв дипломатических отношений крайне нежелательным.