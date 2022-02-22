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Политика22 февраля 2022 12:03

Совет федерации ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Совет федерации единогласно проголосовал за ратификацию договоров о дружбе с республиками Донбасса
Мария ПАВЛОВА
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Совет федерации единогласно проголосовал за ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР.

Совет федерации единогласно проголосовал за ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР.

Фото: Анастасия НОВИКОВА

Совет Федерации во вторник 22 февраля проголосовал за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Решение принято единогласно.

Как уже сообщалось, члены Совета Федерации собрались на пленарном заседании во вторник 22 февраля, чтобы рассмотреть вопрос о о ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР. Прямая трансляция заседания была доступна здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы единогласно проголосовали за признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин подписал в понедельник 21 февраля в присутствии глав ЛДНР.

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности и обсудил вопрос признания суверенитета республик Донбасса.

Непосредственно перед подписанием документов Путин выступил перед гражданами с 40-минутным обращением. Глава страны объяснил, почему принял именно такое решение. Подробности здесь на kp.ru.