Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 12:11

Володин анонсировал контакты с ДНР и ЛНР по линии межпарламентской дипломатии

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что диалог будет взаимовыгодным
Авторы (2):
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственная дума России начнет дипломатические контакты с парламентами Луганской и Донецкой народных республик уже со следующей неделе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос корреспондента "Комсомольской правды" Эдварда Чеснокова.

"Создадим формат, позволяющий работать на решение конкретных вопросов, - подчеркнул Володин. - И сделаем все от нас зависящее, чтобы в рамках парламентских измерений наш диалог приносил пользу как жителям ЛНР и ДНР, так и Российской Федерации".

Он также обратил внимание, что в Донбассе проживают около 800 тысяч граждан России, еще порядка 200 тысяч человек подали заявления на получение российских паспортов.

"На территории Донецкой и Луганской народных республик проживает большое количество граждан Российской Федерации, и мы должны о них заботиться", - констатировал Володин.

Как ране писал сайт kp.ru, Госдума России единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР. С основными тезисами документов можно ознакомиться по ссылке.