Володин анонсировал контакты с ДНР и ЛНР по линии межпарламентской дипломатии

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственная дума России начнет дипломатические контакты с парламентами Луганской и Донецкой народных республик уже со следующей неделе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос корреспондента "Комсомольской правды" Эдварда Чеснокова.

"Создадим формат, позволяющий работать на решение конкретных вопросов, - подчеркнул Володин. - И сделаем все от нас зависящее, чтобы в рамках парламентских измерений наш диалог приносил пользу как жителям ЛНР и ДНР, так и Российской Федерации".

Он также обратил внимание, что в Донбассе проживают около 800 тысяч граждан России, еще порядка 200 тысяч человек подали заявления на получение российских паспортов.

"На территории Донецкой и Луганской народных республик проживает большое количество граждан Российской Федерации, и мы должны о них заботиться", - констатировал Володин.

Как ране писал сайт kp.ru, Госдума России единогласно ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР. С основными тезисами документов можно ознакомиться по ссылке.