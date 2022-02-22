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Политика22 февраля 2022 12:24

Путин назвал спекуляциями заявления о намерении восстановить Российскую империю

Москва предвидела такую реакцию перед признанием независимости республик Донбасса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин назвал «спекуляциями» заявления о намерении восстановить Российскую империю

Путин назвал «спекуляциями» заявления о намерении восстановить Российскую империю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не намерена восстанавливать себя в границах Российской империи, подобные заявления являются спекуляциями, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим спекуляции на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», – сказал глава государства на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам российского лидера, Москва предвидела эти спекуляции перед признанием независимости республик Донбасса. Он отметил, что после развала Советского Союза Россия «признала все новые геополитические реалии» и теперь работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами постсоветского пространства.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент 21 февраля 2022 во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.