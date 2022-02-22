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Спорт22 февраля 2022 12:30

Игорь Черевченко вновь покинул пост главного тренера "Химок"

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Игорь Черевченко

Игорь Черевченко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Черевченко во второй раз за полгода покидает пост главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Как сообщает "КП-Спорт", контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

О расставании с главным тренером сообщил официальный сайт ФК "Химки", пожелав ему больших побед в дальнейшей карьере.

47-летний российский специалист работал с командой с сентября 2020 года. Во главе с Черевченко "Химки" заняли восьмое место в прошлом сезоне. Однако на зимний перерыв следующего сезона команда ушла на последнем месте с 14 очками в 18 играх.

Игорь Черевченко уже расставался с командой 25 октября 2021 года, но всего спустя месяц вновь встал у руля "Химок". В качестве его возможного преемника на тренерском мостике журналисты называют Сергея Юрана, который тренирует "СКА-Хабаровск".