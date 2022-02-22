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Экономика22 февраля 2022 12:36

Спикер Госдумы Володин уверен в укреплении рубля

Давление Запада сделает Россию только сильнее, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Володин уверен в укреплении рубля

Володин уверен в укреплении рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский рубль ожидает восстановление и укрепление, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться», – заявил спикер нижней палаты парламента журналистам.

Володин высказал сомнение относительно того, что российской экономике сейчас приходится тяжелее, чем раньше. Давление Запада «сделает нашу страну только сильнее, сгруппирует», отметил он. Спикер Госдумы добавил, что решение о признании независимости республик Донбасса был правильным.

Напомним, во вторник, 22 февраля, евро поднялся выше 91 рубля, что произошло впервые с апреля прошлого года, а днем ранее, 21 февраля, российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%. Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю.

Сайт kp.ru разбирался, почему резко рухнул курс рубля и что будет дальше.