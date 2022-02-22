В Госдуме инициируют создание групп межпарламентского сотрудничества с ДНР и ЛНР

В Госдуме инициируют создание групп межпарламентского сотрудничества с парламентами ДНР и ЛНР Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Депутат Государственной думы, заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов заявил, что российский парламент инициирует создание групп межпарламентского сотрудничества между парламентом РФ и парламентами ДНР и ЛНР.

"Сейчас очевидно, что после признания республик депутатские группы межпарламентского сотрудничества будут созданы, будут работать и решать те вопросы, которые уже президент поставил перед всеми ведомствами и перед всеми ветвями власти", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Сообщается, что решение об этом будет принято 22 февраля 2022 года на заседании Государственной думы.

Напомним, Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками, рассказывает Life.ru

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности. Обсуждали один единственный вопрос: признавать или нет. Все руководство страны согласилось, что Украина не готова решить проблему Донбасса по-хорошему, поэтому для защиты людей надо заявить о независимости республик. Подробнее читайте в материале KP.ru.