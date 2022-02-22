В ЕК рассказали, кого коснутся санкции Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Евросоюза коснутся лиц, "голосовавших" за решения о признании ЛНР и ДНР, а также организаций, ведущих деятельность в этом регионе, сообщил в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Эти санкции будут направлены против лиц, принявших решение, которые голосовали за признание этих территорий. Это отличается от пакета санкций, принятых по Крыму (в 2014 году – прим. ред.). Новые санкции также будет направлены против организаций, работающих в данных регионах", – уточнил он.

Кроме этого, Мамер подчеркнул, что инициативы по новым санкциям не являются исключительно отражением тех мер, которые были представлены в ситуации с Крымом в 2014 году.

Напомним, 21 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их главами РФ подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.