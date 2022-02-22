Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 февраля 2022 12:51

МИД Британии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Украины

Дипломату разъяснят «нарушения Россией международного права и пренебрежение суверенитетом Украины», заявила глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
МИД Британии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Украины

МИД Британии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Украины

Фото: REUTERS

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Посол выехал в МИД для обсуждения ситуации вокруг Украины», – передает ТАСС сообщение российского диппредствительства.

Вызов посла России подтвердила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. В своем Twitter она написала, что российскому дипломату разъяснят «нарушения Россией международного права и пренебрежение суверенитетом Украины».

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон введет ограниченный пакет санкций в отношении Москвы из-за признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.