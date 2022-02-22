МИД Британии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Посол выехал в МИД для обсуждения ситуации вокруг Украины», – передает ТАСС сообщение российского диппредствительства.

Вызов посла России подтвердила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. В своем Twitter она написала, что российскому дипломату разъяснят «нарушения Россией международного права и пренебрежение суверенитетом Украины».

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон введет ограниченный пакет санкций в отношении Москвы из-за признания Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.