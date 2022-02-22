Brand Analytics: 84% россиян в сети поддержали признание ЛНР и ДНР

Большинство российских пользователей в сети поддержали признание республик Донбасса. Фото: инфографика системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

Большинство россиян в сети положительно оценили признание республик Донбасса. Во вторник 22 февраля система анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics представила данные анализа первой реакции российских пользователей социальных медиа на информацию о том, что президент Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

Так, в первые три часа после объявления в понедельник 21 февраля об этом решении 12,6 тыс российских авторов соцмедиа высказались по теме. 86% из тех, кто прямо и однозначно обозначил свою позицию, в поддержку признания республик Донбасса высказались 86 процентов, 14 процентов выступили против.

Сообщается, что к 21 февраля в российских соцмедиа появлялось более 200 тысяч сообщений в день, связанных с обсуждением темы ЛНР и ДНР.

По данным системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, основными площадками, где россияне обсуждают тему республик Донбасса, являются Вконтакте и ОК, а оппонентами российских соцсетей «в этом обсуждении» выступили Facebook и Twitter.

Указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин подписал в понедельник 21 февраля в присутствии глав ЛДНР.

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Члены Совета Федерации на пленарном заседании во вторник 22 февраля также единогласно ратифицировали договоры о дружбе с ДНР и ЛНР.