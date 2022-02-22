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В мире22 февраля 2022 13:17

Премьер Британии назвал "вторжением" нахождение в ДНР и ЛНР российских военных

Также Борис Джонсон рассказал о санкциях против пяти российских банков
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что на территории ДНР и ЛНР присутствуют российские военнослужащие, что является "вторжением". Об этом он заявил, выступая сегодня, 22 февраля, в парламенте.

Также сегодня стало известно, что Великобритания вводит санкции в отношении пяти российских банков, а также против Ротенбергов и Тимченко.

В частности, Геннадию Тимченко, Борису и Игорю Ротенбергам запрещен въезд на территорию Британии, а их возможные активы будут заморожены. Кроме всего, введут запрет на бизнес с ними.

Как ранее писал kp.ru, Британия рассматривает "ядерный вариант" новых санкций против России. В том числе, речь шла об отключении РФ от системы SWIFT. В качестве одной из мер рассматривались персональные санкции "против олигархов, поддерживающих президента России Владимира Путина".