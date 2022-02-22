В ДНР заявили, что ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донбасс из систем «Град» Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины впервые с 2018 года обстреляли территорию Донбасса из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Боевики выпустили несколько ракет по населенному пункту Водяное в Донецкой области, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«Противник применил реактивную установку БМ-21 «Град» в количестве пяти ракет. Крайний случай применения РСЗО был зафиксирован 16 мая 2018 года», – сказано в Telegram-канале представительства.

Напомним, во вторник, 22 февраля, в ДНР заявили, что украинские диверсанты взорвали автомобиль на трассе Донецк – Горловка, в результате чего погибли три мирных жителя.

Ранее Народная милиция ДНР заявила о гибели военнослужащего при атаке украинскими военными. Позже появилось сообщение о том, что в Донецке обстреляли две школы.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер.