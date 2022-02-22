Следственный комитет России возбудил дело после взрыва автомобиля у представительства СЦКК в Луганске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске. Фото: представительство ЛНР в СЦКК.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело после взрыва автомобиля в Луганске. Дело возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что злоумышленники собирались убить руководителя Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Для этого они взорвали его служебный автомобиль.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам», - отметили в СК.

Ранее Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о двух пострадавших при взрыве припаркованного около здания Представительства автомобиля. Сообщалось, что взрыв произошел в 20.25 в понедельник 21 февраля, пострадал руководитель Представительства и его водитель. Подробности здесь на kp.ru.

Также Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту уничтожения погранпункта в Ростовской области.