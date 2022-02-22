Лавров назвал Зеленского неуравновешенным человеком

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский является неуравновешенным человеком, от которого можно ожидать все, что угодно. Так глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о том, способен ли Киев пойти на обострение отношений.

"От него можно все что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, во всем зависящий от своих американских кураторов", – заявил глава российского МИД.

Напомним, в течение последних дней ситуация в Донбассе только усугублялась. В ДНР и ЛНР сообщали о множестве обстрелов со стороны ВСУ. А 19 февраля 2022 года руководители ДНР и ЛНР направили обращение к России с просьбой о признании независимости республик.

А вчера - 21 февраля 2022 года - президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их главами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.