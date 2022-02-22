Meta и Zoom начали создавать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении» Фото: REUTERS

Компании Meta и Zoom Video Communications приступили к выполнению так называемого закона о «приземлении» и начали регистрировать личные кабинеты на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи и информационных технологий.

«Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет. Кроме того, компания сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории России», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно подписанному документу, к началу текущего года владельцы иностранных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, обязаны открыть на территории нашей страны свои филиалы, представительства или учредить юридические лица. Всего в данный список попали 13 зарубежных IT-гигантов.