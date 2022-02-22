Премьер Греции прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "грубо нарушает международное право", территориальную целостность Украины и Минские соглашения, а также ведет к подрыву международной стабильности и прогресса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Вчерашнее признание Россией одностороннего провозглашения "независимости" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. И, как любая ревизионистская инициатива, это ведет к подрыву мировой стабильности и прогресса", – отметил Мицотакис.

Политик говорил на эту тему в начале встречи с болгарской правительственной делегацией во главе с заместителем премьер-министра и главой минфина Ассеном Василевым, уточнили в пресс-службе премьера.

Как ранее писал kp.ru,21 февраля 2022 года - президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.