Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 14:03

Госдума приняла в первом чтении закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии

За отождествление роли СССР и нацистской Германии россиян будут сажать на «сутки» и штрафовать
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Россиян будут штрафовать за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии.

Россиян будут штрафовать за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российская Госдума во вторник 22 февраля приняла в первом чтении законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Если законопроект будет принят, за отождествление роли СССР и нацистской Германии в публичных выступлениях, в СМИ и в произведениях, которые предоставляются для демонстрации широкой публике, будут предусмотрены штрафы и арест.

В законопроекте предусматривается, что граждане за подобные нарушения могут быть наказаны арестом до 15 суток или штрафом до 5 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы до 100 тысяч рублей.

В законопроекте уточняется, что запрещается «отождествлять цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями руководства и военного командования нацистской Германии и европейских стран оси».

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2021 года.

Инициаторами внесения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» подобных поправок были депутаты-единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Подробности здесь на kp.ru.