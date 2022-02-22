Госдума приняла в первом чтении закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии

Россиян будут штрафовать за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российская Госдума во вторник 22 февраля приняла в первом чтении законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Если законопроект будет принят, за отождествление роли СССР и нацистской Германии в публичных выступлениях, в СМИ и в произведениях, которые предоставляются для демонстрации широкой публике, будут предусмотрены штрафы и арест.

В законопроекте предусматривается, что граждане за подобные нарушения могут быть наказаны арестом до 15 суток или штрафом до 5 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы до 100 тысяч рублей.

В законопроекте уточняется, что запрещается «отождествлять цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями руководства и военного командования нацистской Германии и европейских стран оси».

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2021 года.

Инициаторами внесения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» подобных поправок были депутаты-единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Подробности здесь на kp.ru.