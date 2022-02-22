Politico: послы ЕС согласились не признавать российские паспорта, выданные в ЛНР и ДНР

Евросоюз может отказаться признавать российские паспорта жителей Донбасса Фото: REUTERS

Послы стран Евросоюза пришли к соглашению касательно мер в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как сообщает издание Politico со ссылкой на информацию дипломатов, одной из санкций назвали политику непризнания российских паспортов, которые выдали жителям ДНР и ЛНР.

Кроме того, у дипломатов нашло поддержку предложение запретить импорт и экспорт с территории республик Донбасса.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума РФ 22 февраля ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Документ включает в себя дипломатическое и военное сотрудничество.

Напомним, в понедельник, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.