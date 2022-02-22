Суд оштрафовал администрацию Оренбурга на 1 миллион рублей

Суд наложил обязательства на чиновников Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд города Оренбурга признала городскую администрацию виновной в административном правонарушении и назначила чиновникам штраф на сумму 1 190 000 рублей. Дело в том, что мэрия долгое время не могла обеспечить детей-сирот жильем, поэтому накопила долг по 21 административному делу, сообщает 56orb.ru.

По версии суда, администрация Оренбурга продолжительное время откладывала выдачу ключей от новых квартир для детей-сирот. Суд наложил обязательства на чиновников, которые должны были выплатить исполнительские сборы. Однако мэрия не торопилась с погашением долга. В итоге у неё накопился штраф по 21 делу на сумму свыше миллиона рублей.

В отношении администрации Оренбурга было возбуждено административное дело по статье об уклонении от исполнения административного наказания. В итоге в суде рассматривалось 21 дело. Суд признал мэрию виновной и назначил наказание в виде выплаты штрафа.

В настоящее время постановление суда в законную силу не вступило, администрация еще может оспорить это решение.