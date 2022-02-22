В Омске в полтора раза упали продажи квартир

В Омске в 1,5 раза снизились продажи квартир Фото: Shutterstock

Омские СМИ бьют тревогу: в феврале на омском рынке недвижимости произошли серьезные изменения. Журналисты подсчитали количество предложений на рынке и пришли к выводу, что в феврале 2022 года объявлений о продаже квартир стало в полтора раза меньше.

Так на 18 февраля в городе было выставлено на продажу 2 520 квартир, причем в список вошли и гостиничные варианты, и комфортабельные «трешки». При этом годом ранее 3 728 владельцев жилплощади в многоквартирных домах собирались ее реализовать, сообщает «Город 55».

Даже самых популярных однокомнатных квартир тоже стало меньше. В 2021 году на сайтах недвижимости было зафиксировано 1274 объявления об их продаже, сейчас – только 817.

Что касается «двушек», ранее рынок располагал 1206 предложениями, а 18 февраля 2022 года – 836. С «трешками» аналогично: цифра упала с 871 квартиры до 648.

Конкретные причины падения рынка аналитики пока не называют. Вероятнее всего, падение спроса вызвано сложным финансовым положением покупателей, а также повышением ипотечной ставки.