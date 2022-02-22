Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР под обстрелом со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции. Фото: REUTERS

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило во вторник 22 февраля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что это произошло в 15.15 во вторник 22 февраля недалеко от населенного пункта Желобок.

«С направления н.п. Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из миномета 82мм выпустив 6 мин, СПГ-9 3 выстрела, стрелковое оружие в направлении н.п. Желобок», - говорится в сообщении.

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