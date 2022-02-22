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Политика22 февраля 2022 14:28

Захарова заявила, что Запад пытается запугать Россию после признания независимости ДНР и ЛНР

Представитель МИД России назвала эти попытки предсказуемыми
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реакция Запада на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик предсказуема, заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 22 февраля 2022 года.

По ее словам, западные политики продолжили истерику и попытки запугивания в адрес России.

Кстати, в эфире радио "Комсомольская правда" Мария Захарова также говорила о предсказуемости реакции Запада на решение президента России Владимира Путина по Донбассу.

"А как реагируют на Западе? А мы что, не знали, что ли? Мне кажется, последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать", - заявила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал Указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).