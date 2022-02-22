В Кремле сожалеют, что Германия заявляет об остановке "Северного потока - 2"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Россия сожалеет о том, что Германия заявляет об остановке сертификации газопровода "Северный поток - 2", сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 22 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента России в очередной раз напомнил, что "Северный поток - 2" - это коммерческий, а не политический проект.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" в ближайшее время будет остановлена. По его словам, Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют решение канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.