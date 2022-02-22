За год жители Петрозаводска написали почти 100 тысяч заявлений в полицию

В 2021 году в Петрозаводске вырос уровень преступности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранители столицы Республики Карелия подвели итоги работы за 2021 год. Число зарегистрированных петрозаводским УМВД заявлений увеличилось до 98 с половиной тысяч. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает интернет портал «Карелияinform».

- Показатели регистрируемых преступлений на территории города за 12 месяцев превышают значения за последние пять лет, - уточнили в издании, ссылаясь на ведомство.

Что касается преступлений в прошлом году, то оно также выросло на 6,5%. В общей сложности стражи порядка зарегистрировали больше семи тысяч преступлений.

По итогам работы сотрудники полиции пришли к выводу, что среди всех преступлений в столице республики лидирует посягательство на собственность (74,6%), их количество также успело вырасти за год на 9%. Однако в регионе наблюдается и рост раскрываемости имущественных преступлений. За указанный период он составил 40,4%.