Захарова назвала «абсурдными метаниями» рассуждения США о поставках ядерного оружия Украине

Мария Захарова заявила, что дискутировать о поставках ядерного оружия в Украину абсурдно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения США о неактуальности поставок Украине ядерного оружия. Захарова назвала их «совершенно абсурдными метаниями», отметив, что сам по себе факт дискуссии по данной теме не имеет смысла, так как существует Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Есть совершенно абсурдные сейчас метания в виде заявлений относительно якобы неактуальности поставок ядерного оружия со стороны США Украине. Это вообще какая-то дичь. Это заявил постпред США при ООН, как будто это вопрос желания или нежелания США или Украины, как будто нет никакого Договора о нераспространении ядерного оружия», - сказала Захарова во вторник 22 февраля в эфире телеканала Россия 24.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Киева о создании собственного ядерного оружия пустой бравадой, так как Украина обладает еще советскими технологиями. Российский президент отметил, что если у Украины появится оружие массового поражения, обстановка в мире и Европе может серьезно обостриться. Подробности читайте здесь на kp.ru.

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