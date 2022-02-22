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Политика22 февраля 2022 15:10

Песков заявил, что разногласия по украинскому вопросу не навредят отношениям России и Турции

Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Разногласия Москвы и Анкары по украинскому вопросу, а также различные позиции по принадлежности Крыма не мешают выстраиванию отношений России и Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 февраля 2022 года.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который осудил решение российского лидера Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик неприемлемо и нарушает суверенитет Украины.

Напомним, Владимир Путин 21 февраля 2022 года заявил, что считает необходимым принять решение о незамедлительном признании суверенитета ДНР и ЛНР, поскольку те, кто выбрал путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не хотят признавать сейчас никаких других решений конфликта в Донбассе, кроме военного. После этого Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР.