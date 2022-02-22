В Верховную Раду внесли проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией Фото: REUTERS

Верховная Рада Украины рассмотрит проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Документ был внесен депутатом от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Россия каждый год только усугубляет агрессию в отношении Украины: сначала президент Путин оккупировал Крым, потом развернул войну на Донбассе. А в настоящее время продолжает совершать давление: признает своих муртадов — так называемых Л/ДНР — в качестве независимых. Признанием вчерашнего дня Путин, в сущности, сам прервал дипломатические отношения с нами", — написал Гончаренко. При этом он предложил как можно быстрее рассмотреть этот вопрос.

Как ранее писал kp.ru, 21 февраля 2022 года - президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их главами РФ подписала также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, США с некоторыми странами Европы используют в отношении России агрессивную риторику, но в Москве отрицают все выдвигаемые против страны обвинения. Речь идет, в том числе, о планах РФ якобы "вторжения" в Украину.