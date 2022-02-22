Путин и Алиев подписали Декларацию о союзничестве между Россией и Азербайджаном

Владимир Путин и Ильхам Алиев Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров 22 февраля 2022 года подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Документ предусматривает более 40 пунктов, по которым планируется развивать сотрудничество.

Напомним, президент Азербайджана прибыл в Москву на переговоры с российским лидером. Одной из тем обсуждения стала реализация договоренностей по Нагорному Карабаху.

Кроме того лидеры России и Азербайджана затронули тему двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее российский лидер и премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В частности, собеседники сошлись во мнении, что необходимо продолжать реализовывать трехстороннюю договоренность России, Армении и Азербайджана. Путин также пригласил Пашиняна в Москву.