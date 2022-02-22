В Совфед поступило обращение президента об использовании российской армии за рубежом

Путин запросил у Совфеда разрешение на использование российской армии за рубежом. Фото: REUTERS

В Совет федерации поступило обращение президента об использовании российской армии за рубежом. Об этом заявила во вторник 22 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Заместитель главы Минобороны Николай Панков, комментируя обращение президента, заявил, что Киев фактически уже ведёт в Донбассе силовые действия.

"По сути Киев уже ведет военные действия, нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2000 снарядов в день, из них 316 из тяжелых видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями. Активно работают диверсионные группы", - сказал Панков.

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали ответить согласием на обращение Путина на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР и ЛНР.

Сенатор Клишас отметил, что общую численность формирований российской армии за рубежом, сроки их пребывания и территорию пребывания должен определить президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.