Песков заявил, что при разрыве Украиной отношений с Россией возникнут трудности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной по инициативе Киева вызовет дополнительные трудности в налаживании отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 22 февраля.

"Это обернется дополнительными сложностями, новыми проблемами в налаживании отношений между нашими государствами. Их когда-то следует налаживать", - отметил Песков.

Напомним, на протяжении последних дней ситуация в Донбассе становилась все боле тяжелой. В ДНР и ЛНР рассказывали о большом числе обстрелов со стороны ВСУ. А 19 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР обратились к России и попросили признать независимость республик.

А накануне - 21 февраля 2022 года - президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями РФ заключила договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.