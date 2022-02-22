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Политика22 февраля 2022 15:55

Песков заявил, что при разрыве Украиной отношений с Россией возникнут трудности

В налаживании диалога двух государств в этом случае будут проблемы, считает пресс-секретарь президента РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной по инициативе Киева вызовет дополнительные трудности в налаживании отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 22 февраля.

"Это обернется дополнительными сложностями, новыми проблемами в налаживании отношений между нашими государствами. Их когда-то следует налаживать", - отметил Песков.

Напомним, на протяжении последних дней ситуация в Донбассе становилась все боле тяжелой. В ДНР и ЛНР рассказывали о большом числе обстрелов со стороны ВСУ. А 19 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР обратились к России и попросили признать независимость республик.

А накануне - 21 февраля 2022 года - президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями РФ заключила договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.