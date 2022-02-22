Путин заявил, что Россия услышала заявление Украины о ядерных амбициях

Путин рассказал, в чем Россия видит опасность появления в Украине ядерного оружия. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем Россия видит опасность появления у Украины ядерного оружия Об этом российский лидер сказал во вторник 22 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

Путин отметил, что заявления Украины о возможности создания собственного ядерного оружия были обращены к России, и Москва эти заявления услышала.

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены к нам. И мы их услышали», - сказал он.

Российский президент отметил, что Украина располагает средствами для создания ядерного оружия.

«Там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос. Там не хватает только одного - только систем обогащения урана, но это вопрос техники. Что касается средств доставки, есть старые ракеты «Точка-У». Это - тоже не проблема, с учетом компетенции «Южмаша», - сказал Путин.

Президент объяснил, в чем Россия видит угрозу в случае появления на Украине ядерных вооружений.

«Но в чем угроза для нас? Даже появление тактического ядерного оружия для нас означает стратегическую угрозу. Потому что от 110 можно поднять дальность до 300-500 и Москва будет в зоне поражения. Для нас - это стратегическая угроза. Мы самым серьезным образом будем к этому относиться», - объяснил Путин.