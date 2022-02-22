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Политика22 февраля 2022 17:06

Путин заявил, что добро должно уметь себя защищать

Российский президент заявил, что добро не должно быть бессильным
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (20)Комментарии (20)(20)
Путин заявил, что можно использовать силу и оставаться на стороне добра.

Путин заявил, что можно использовать силу и оставаться на стороне добра.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что можно оставаться на стороне добра и в то же время использовать силу при решении определенных вопросов Об этом российский лидер сказал во вторник 22 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

В завершение первой пресс-конференции Путина после признания Россией суверенитета республик Донбасса президент ответил на вопрос о допустимости решения вопросов при помощи силы. Российский президент отметил, что использование силы не противоречит приверженности светлой стороне.

«Что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы, или оставаться на стороне добра, а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда?», - вопросом на вопрос ответил президент.

«Я так не считаю», - подчеркнул он.

Путин заявил, что Россия будет исходить из принципа, что добро должно иметь возможность защитить себя.

«Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», - такими словами Путин завершил пресс-конференцию.