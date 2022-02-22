В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников иностранных ЧВК и «Правого сектора»*

В Донбассе заявляют о прибытии в регион наемников, которые участвуют в боевых действиях и диверсиях. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донбассе заявляют о прибытии в регион сотен наемников из иностранных частных военных компаний и бойцов признанного экстремистским «Правого сектора»*. Об этом во вторник 22 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, общая численность наемников, прибывших на территорию ДНР 20 февраля, может составлять 300 человек.

«Двадцатого февраля в базовый лагерь «Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда «Правого сектора»* с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — цитирует Басурина РИА Новости.

Басурин заявил об участии наемников в боевых действиях и организации диверсий. Он отметил, что накануне одна из таких групп пыталась проникнуть в Россию, но потерпела неудачу.

Во вторник 22 февраля в Совет Федерации поступило обращение президента о разрешении использовать российские вооруженные силы на территории другого государства. Совфед разрешил использование российской армии в ЛНР и ДНР. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что российские войска будут выполнять миротворческую миссию.

*Запрещенная в России организация, признанная экстремистской