В Донецке совершено покушение на бывшего министра обороны ДНР

В Донецке совершено покушение на бывшего министра обороны республики Владимира Кононова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Террористический акт в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова совершили неизвестные во вторник 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности ДНР.

«Сегодня 22 февраля в 16.32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», - говорится в сообщении.

Бывший министр не пострадал, но серьезную травму получил человек, который шел на встречу с Кононовым, сообщили в ведомстве.

«В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым», - сказано в сообщении.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Владимир Кононов стал министром обороны ДНР в 2014 году, сменив на этом посту Игоря Стрелкова.

Это не первое покушение на Кононова. Ранее сообщалось, что в 2018 году, когда он еще занимал пост министра обороны ДНР, министерство обстреляли из гранатомета. Подробности здесь.

Ранее сообщалось, что в Луганске пострадали два человека, когда неизвестные привели в действие взрывное устройство в служебном автомобиле руководителя Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Подробности здесь на kp.ru.