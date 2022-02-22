Байден заявил, что США продолжат помогать Украине в военной сфере. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине в оборонной сфере. Об этом американский президент заявил во вторник 22 февраля, выступая с обращением в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Мы продолжим оказывать военную помощь Украине», - заявил Байден.

В то же время американский президент выразил надежду, что кризис вокруг Украины может быть урегулирован дипломатическим путем.

«Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна», - отметил Джо Байден.

Президент Соединенных Штатов также рассказал о новых антироссийских санкциях, которые Вашингтон вводит после признания Россией суверенитета республик Донбасса. Речь идет о санкциях в отношении суверенного долга России, двух банков, представителей российских элит, уточнил президент США. Байден в то же время признал, что антироссийские санкции скажутся отрицательно на экономической ситуации в Соединенных Штатах.