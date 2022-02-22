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Политика22 февраля 2022 20:23

Байден надеется на возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

При этом американская сторона продолжит оказывать помощь Украине в сфере обороны
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Байден надеется на возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Байден надеется на возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продолжит оказывать помощь Украине в сфере обороны. Также он отметил, что решать ситуацию, которая сейчас сложилась в Незалежной, все еще можно, используя дипломатию.

- Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна, - сказал глава государства, выступая с телевизионным обращением.

Президент Соединенных Штатов добавил, что надеется на возможность решения проблемы дипломатическим путем, несмотря на предупреждение о готовящейся российской агрессии и объявление о первой порции санкций.

Ранее Байден заявлял, что американская сторона не имеют никакого желания сражаться с Россией. В то же время он сказал, что хочет донести до РФ намерение Штатов "защищать каждый дюйм территории НАТО". Также американский лидер отметил, что перемещение американских войск в Европе произойдет, если Россия не выведет войска из Белоруссии.