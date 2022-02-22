Байден надеется на возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продолжит оказывать помощь Украине в сфере обороны. Также он отметил, что решать ситуацию, которая сейчас сложилась в Незалежной, все еще можно, используя дипломатию.

- Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна, - сказал глава государства, выступая с телевизионным обращением.

Президент Соединенных Штатов добавил, что надеется на возможность решения проблемы дипломатическим путем, несмотря на предупреждение о готовящейся российской агрессии и объявление о первой порции санкций.

Ранее Байден заявлял, что американская сторона не имеют никакого желания сражаться с Россией. В то же время он сказал, что хочет донести до РФ намерение Штатов "защищать каждый дюйм территории НАТО". Также американский лидер отметил, что перемещение американских войск в Европе произойдет, если Россия не выведет войска из Белоруссии.