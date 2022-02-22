Глава «Нафтогаза» Витренко: На Украине не ожидают прекращения транзита газа из России в ЕС

Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина не ожидает прекращения транзита газа из России в ЕС Фото: REUTERS

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что на Украине не ожидают, что транзит российского газа в европейские страны не прекратится, "если не будет полномасштабной войны" и активных боевых действий на всей территории страны.

- Мы понимаем, что РФ впритык подошла к минимальным объемам, которые они обязаны поставлять на европейский рынок. Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить многомиллиардные штрафы ...а значит рискуют потерять репутацию поставщика, - сказал руководитель компании на брифинге журналистам.

Также Витренко добавил, что пока у Киева есть возможности закупать и импортировать газ из Европейского союза в необходимых для потребителей объемах.

Ранее бывший руководитель компании Андрей Коболев заявлял, что новое руководство "Нафтогаза" совершило "катастрофическую ошибку", вовремя не закупив газ у России. По его словам, компания плавно превращается в банкрота. Даже при прохождении этой зимы существует высокий риск столкнуться с большими трудностями при подготовке к следующей, констатировал Коболев.