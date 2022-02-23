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Экономика22 февраля 2022 22:43

Канцлер ФРГ Шольц о запуске "Северного потока-2": Мы далеки от этого

Делать какой-либо конкретный прогноз по поводу запуска газопровода он не стал
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Канцлер ФРГ Шольц о запуске "Северного потока-2": Мы далеки от этого

Канцлер ФРГ Шольц о запуске "Северного потока-2": Мы далеки от этого

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал отвечать на вопрос, означает ли новая позиция ФРГ по сертификации "Северного потока-2", что запуск газопровода никогда не произойдет никогда.

- Прежде всего, мы далеки от этого (от запуска трубопровода). То, что сейчас будет происходить, - будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось, - заявил Шольц в интервью телеканалу ARD.

Делать какой-либо конкретный прогноз по поводу запуска газопровода он не стал, объяснив это тем, что "пока никто не может сейчас сделать прогноз".

Накануне он заявлял, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет остановлена, Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. По словам Шольца, это решение является реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).