В США допускают возможность исключения России из Swift Фото: REUTERS

Власти США допускают возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

Это связано с тем, что SWIFT не входит в первую часть пакета санкций.

- Это остается одной из опций, которую мы можем использовать исходя из того, какой следующий шаг намерена сделать Россия, - заявил чиновник, слова которого цитирует ТАСС.

До этого сообщалось, что Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей Swift, а также отказаться от нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Однако Россия, если Запад отключит ее от международной платежной системы SWIFT, перейдет на российский аналог, например, Систему передачи финансовых сообщений, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.