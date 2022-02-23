Экономист заверил, что цены в магазинах не начнут расти после признания ДНР и ЛНР Фото: Артем КИЛЬКИН

21 февраля президент подписал документ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим начался рост геополитической напряженности в мире, биржи отреагировали мгновенно и полетели ко дну.

А вот цены в магазинах могут, наоборот, начать расти. Юрист-экономист Юрий Капштык заверил, что подорожания не избежать, но оно будет зависеть вовсе не от уровня политики, а от инфляции.

События в ДНР и ЛНР никак не отразятся на продуктовой корзине россиян, зато инфляция в 9% «делает свое дело». Ценники меняются ежемесячно и, по подсчетам эксперта, вскоре могут вырасти на еще на 15-20%.

-Но нельзя сказать, что будет глобальный однодневный скачок роста цен. Все контрактные обязательства внешнеэкономических поставок выполняются, — пояснил Юрий Капштык Пятому каналу.

К тому же в России работает импортозамещение. С 2014 года наши производители пересмотрели свою политику и теперь внутренний рынок насыщается за счет местных товаров.

А это значит, что возможные новые ограничения и санкции не возымеют эффекта на данную сферу.

- Рост цен будет нести не хаотичный, а вполне прогнозируемый порядок, — рассудил эксперт.

Тем временем нефть марки Brent на биржах пошла вверх. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что причину нужно искать в политике.

- Россия - это крупный поставщик нефти на мировые рынки, у нас примерно 10% мировой добычи... Мы еще нефтепродукты экспортируем. Поэтому какие-то ограничения в отношении России, против нашей нефти или против расчетов за российскую нефть будут серьезно мешать. Трейдеры отыгрывают на повышении стоимости, - отметил аналитик в беседе с Rt.

Что касается ценна жилье, то на фоне последних событий они тоже будут расти. Такие прогнозы делают риэлторы. Произойдет повышение стоимости недвижимости, рост спроса со стороны прибывших из Донбасса граждан и переориентация на зарубежные рынки части покупателей дорогого жилья, сообщает газета "Известия".