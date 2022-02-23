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Политика23 февраля 2022 1:11

США заявили о готовности к дипломатическому взаимодействию с Россией

Псаки назвала условие для этого
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
США заявили о готовности к дипломатическому взаимодействию с Россией

США заявили о готовности к дипломатическому взаимодействию с Россией

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Россией в дипломатическом ключе. Причем это касается и контактов на высшем уровне.

Однако, по ее словам, у американской стороны есть условие для дипломатии с РФ - деэскалацияна Украине.

- Мы будем сохранять открытость дипломатическим контактам, если и когда они пойдут на деэскалацию. Контакты между президентами (Байденом и Путиным), безусловно, остаются возможными, - заявила представитель Белого дома.

Накануне сайт kp.ru писал, что Вашингтон активно работает над дипломатическим решением кризиса безопасности и поддерживает контакт с российским правительством после разговора президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что Штаты не имеют никакого желания сражаться с Россией. В то же время Байден сказал, что хочет донести до РФ намерение Штатов "защищать каждый дюйм территории НАТО".