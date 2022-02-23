Умер Марк Ланеган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Марк Ланеган - американский рок-музыкант, автор и исполнитель песен. Он скончался в Ирландии в возрасте 57 лет. Об этом говорится в сообщении в Twitter артиста.

- Наш любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен и музыканту было 57 лет, - написано в посте.

Напомним, Марк Ланеган родился в США в 1964 году. Свою карьеру музыкальной сфере он начал строить еще в середине 80-х годов. Позже ему удалось основать рок-группы Screaming Trees и The Gutter Twins.

Кроме того, Ланеган был автором нескольких книг. Так, в прошлом году в книге "Дьявол в коме" он описал, как заразился коронавирусом и как попал в больницу ирландского графства Керри.

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