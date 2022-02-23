Захарова сравнила молчание Борреля о жертвах в Донбассе с потерей человеческого облика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова раскритиковала отсутствие реакции у главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в связи с человеческими жертвами в Донбассе.

По ее мнению, такое безразличие граничит с потерей человеческого облика.

Представитель дипломатического ведомства обратила внимание на пост в Твиттере Борреля. В нем он написал, что санкции ЕС не позволят 351 депутату Госдумы, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР, ездить на шопинг в Милан.

- Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного поста с поддержкой родителей убитых детей ... Донецка и Луганска ... Теперь мы поняли почему: шоппинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика, - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Незадолго до этого сообщалось, что Боррель опубликовал в Твиттере пост, где было сказано, что российским депутатам больше не светит "шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпене". Однако спустя несколько часов глава дипломатии ЕС решил удалить твит.