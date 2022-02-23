«Дельтакрон» не обнаружен на территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гибридный вариант коронавируса «дельтакрон» на сегодняшний день не обнаружен на территории России. Такое заявление сделала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, уточнив, что пока об этом штамме мало данных, чтобы оценить его опасность

«Пока в России этот вариант - "дельтакрон" - не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Как уточнила Черкашина, вероятнее всего, его свойства будут определяться мутациями в S-белке, отвечающими за способность и заразность к проникновению вируса в клетку, в связи с этим можно предположить, что новый вариант вируса будет по своим свойствам ближе к «омикрону».

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Великобритании выявили новый гибрид коронавирусной инфекции, который получился в результате скрещивания штаммов «дельты» и «омикрона», «дельтакрон». В ВОЗ ранее сообщали, что появление «дельтакрона» связано с загрязнением образца при секвенировании.