Глава МИД Украины заявил, что страна готова сражаться за каждый дюйм земли Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть два плана по разрешению кризиса, один из которых дипломатический, а другой – военный.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в случае, если дипломатия не сработает, то Киеву предстоит воевать. По его словам, в этом случае страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли

«План А» - использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» - сражаться за каждый дюйм земли», - заявил глава МИД Украины на брифинге после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что войны против Украины не будет, однако отметил, что введет военное положение в случае «мощной войны» против незалежной. Кроме того, он заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу об отводе войск с контролируемых территорий Луганской и Донецкой областей.